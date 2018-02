Politie zoekt getuigen van een steekincident

Volgens het slachtoffer had hij eerder op de avond afgesproken met een oude bekende. Zij kwamen elkaar tegen op het parkeerterrein bij de bioscoop Cineworld. Hier waren zij in een auto gestapt en naar het parkeerterrein van de voetbalclub gereden om te chillen. In de auto werd het slachtoffer echter bedreigd en moest hij zijn telefoon afgeven. Toen hij dat niet wilde, werd hij gestoken. Het slachtoffer kon echter uit de auto ontsnappen en wegrennen.