Getuigen van overval gezocht

Van de verdachte is het volgende signalement bekend: Man van ongeveer 30 – 35 jaar, 1.60 meter lang, donkere huidskleur en een licht stoppelbaardje. De man had een tatoeage onder zijn linkeroog. Mogelijk een kruisje of een traantje. Hij sprak met een Surinaams / Antilliaans accent. De verdachte droeg op zijn hoofd een zwarte wollen muts, een donkere broek en een kaki / touwkleurige driekwartjas. De man was in het bezit van een wit plastic tasje.