Nepwapens zetten politie op scherp

Dat nepwapens niet van echt te onderscheiden zijn, blijkt maar weer als bezorgde automobilisten vrijdagmiddag 112 bellen als zij op de A27 een auto zien rijden waarvan één van de inzittenden een vuurwapen in zijn hand heeft. Na zo’n vuurwapenmelding treden gelijk allerlei veiligheidsprocedures in werking. Dat wapen moet zo snel mogelijk van straat, maar ook zo veilig mogelijk. Zowel voor de omgeving als voor de agenten zelf. Agenten worden getraind op de manier waarop zij een gewapende verdachte moeten benaderen. Dat betekent onder andere dat zij de verdachte onder schot houden en zelfs moeten schieten als de bevelen die zij verdachte geven niet worden opgevolgd. De auto die was gezien in Nieuwegein kreeg in Werkendam een stopteken. De agenten pasten de BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) toe, boeiden de inzittenden en namen het wapen in beslag. Na de aanhouding bleek het te gaan om een speelgoedwapen en om twee mannen op weg naar carnaval.