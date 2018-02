70-jarige vrouw uit Oostburg vermist

Sinds de melding zijn wij naarstig op zoek naar de vermiste vrouw. U kunt ons helpen door oplettend te zijn. Hebt u mevrouw De Hulster ergens zien lopen of weet u waar zij nu is? Meld u zich dan bij de politie via 112, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 0800-7000 of het meldingsformulier van M (BVH 2018034545).