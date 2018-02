Waterlekkage leidt naar hennepkwekerij

We kregen kort voor 19.00 uur een melding van bewoners dat water hun woning binnen sijpelde. Ter plaatse bleek het water van de bovenwoning vandaan te komen. Daar was een kraan open blijven staan. De bewoner was inmiddels thuis gekomen. Tijdens een kijkje in de woning troffen we op de slaapkamer een hennepkwekerij aan met ruim 300 planten. De stroom werd illegaal afgetapt. Door de waterlekkage en de illegale aftapping van de stroom ontstond een zeer gevaarlijke situatie. De bewoners van de benedenwoning hebben in verband met de wateroverlast ook de nacht elders door moeten brengen. De verdachte bewoner is aangehouden. Na verhoor mocht hij naar huis. Tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt dat doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling.