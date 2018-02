Snel verdachte situatie gemeld: overval voorkomen!

Zaterdagmiddag, even voor 17:00 uur werd de meldkamer van politie gebeld door een man die zag dat twee jongens zich verdacht ophielden bij een winkel aan de Generaal Spoorlaan. Deze melder vertrouwde het tweetal niet en zag op een gegeven moment dat de jongens bivakmutsen opzetten. De man belde direct 1-1-2 en kon zo alle benodigde informatie doorgeven aan de meldkamercentraliste, die direct de politie eropaf stuurde.

Toen het tweetal de politie zag, gingen zij ervandoor maar zij werden na een korte achtervolging aangehouden. Tijdens hun vluchtpoging bleken zij meerdere goederen te hebben weggegooid, waaronder een wapen.

Politiehond Jerry wist deze goederen gelukkig rap op te sporen.

De twee jonge verdachten, een 14-jarige en een 16-jarige Haarlemmer, zijn overgebracht naar het hoofdbureau van politie in Haarlem.

Nader onderzoek wees uit dat zij meer dan vermoedelijk een winkel aan de Generaal Spoorlaan wilden overvallen.

Rechercheurs hebben een uitgebreid onderzoek ingesteld.

Wat is een verdachte situatie?

Tijdens buurtonderzoeken en het spreken van getuigen na een overval, merkt de politie dat mensen in hun omgeving toch vaak verdachte situaties hebben gezien, maar dit niet altijd direct (durven) melden. Soms twijfelen mensen of ze het wel goed hebben gezien. Toch is het zo belangrijk om verdachte situaties direct door te geven via 1-1-2, want mede dankzij oplettendheid van getuigen kunnen heterdaadaanhoudingen worden gedaan en kunnen dus zelfs overvallen worden voorkomen!



Afwijkend gedrag

Veel overvallers bereiden zich goed voor als zij van plan zijn om een overval gaan plegen. Overvallers komen meestal voor geld. De dader wil dit zo snel mogelijk in handen krijgen zonder herkend te worden. Zij selecteren een winkel en schatten in op welke tijdstippen en op welke manier zij makkelijk binnen kunnen komen èn ook hoe zij snel weer weg kunnen komen. Daarbij zullen zij kijken of de buurt en buurtbewoners goed de omgeving in de gaten houden. Dus lopen ze vaak voorafgaand aan een overval speurend rond, lopen ze vaak meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij panden in de omgeving naar binnen en willen ze weten waar er bijvoorbeeld camera’s hangen.

Dit afwijkende gedrag kan dus bij u opvallen. U weet vaak zelf wat normaal is in uw buurt of uw winkelstraat of winkelcentrum en merkt het wanneer er mensen langslopen, die bovenvermeld onverklaarbaar gedrag vertonen. U kent de plekken waar het onlogisch is om stil te staan of waar je juist doorloopt. Afwijkend gedrag kan dus betekenen dat er een overvaller vooraf op onderzoek uit is. Als u iemand ziet die veel belangstelling heeft voor een winkel, maar hier niet binnen gaat, of zonder reden zich ophoudt aan de achterkant of buitenkant van een winkel, erg veel rondkijkt naar camera’s, belt u dan met 1-1-2.

En belt u s.v.p. direct wanneer u ziet dat iemand een wapen bij zich heeft, gezichtsvermomming opdoet voordat hij een winkel ingaat of juist rennend een winkel verlaat. Als u andere informatie heeft, die de politie kan helpen bij het oplossen èn voorkomen van overvallen, aarzelt u dan s.v.p. niet om te bellen. De politie komt liever een keer voor niets dan 1x te weinig!

112 bellen, waarom niet?

Voor spoed en het melden van verdacht gedrag belt u de politie via telefoonnummer: 1-1-2.

Voor overige zaken die geen spoed hebben, kunt u bellen met tel.nr.: 0900-8844

Anoniem melden kan via tel.nr.: 0800-7000.

Doven en slechthorenden kunnen bellen met: 0900-8112

Een animatiefilmpje over verdacht gedrag is hier te zien -> Meld Verdacht Gedrag!

2018026743