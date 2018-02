Een slachtoffer overleden na ongeval Wassenaar

Wassenaar - In het onderzoek naar het ongeval in Wassenaar dat op zondagochtend 11 februari op vakantie- en attractiepark ‘Duinrell’ plaatsvond is een slachtoffer overleden en ligt een slachtoffer in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Eerder werd bericht dat twee slachtoffers overleden zouden zijn.