Drie carnavalsvierders aangehouden

Nadat een meisje onwel is geworden ontstaat er enige reuring in de EHBO-tent. Een 20-jarige man uit de gemeente Hulst dringt zich op omdat hij bij het meisje wilde zijn. Ondanks diverse waarschuwingen van de beveiliging om zich te verwijderen, weigert hij weg te gaan. Om verdere escalatie te voorkomen wordt de beschonken man door agenten naar buiten gedirigeerd. Dat valt niet in goede aarde en al tegenstribbelend schelt hij de agenten uit voor ‘kankermongool’. Vervolgens is hij meegenomen en vastgezet in een politiecel om daar verder af te koelen.