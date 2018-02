Man bedreigt politie en wordt aangehouden

De man uitte tijdens het gesprek met de centralist zijn ongenoegen over de behandeling van zijn aangifte. Tijdens dit gesprek bedreigde hij meerdere malen de politie met de dood en gaf hij aan met een wapen naar het politiebureau te komen. Een onderhandelaar legde even later telefonisch contact met de man. Hierop meldde de verdachte zich even later op het politiebureau in Oosterhout en werd hier rond 14.45 uur middels een benaderingstechniek voor gevaarlijke verdachten (BTGV) aangehouden. Er werd bij de man geen wapen aangetroffen.

De verdachte mocht later op de dag naar huis. Hij moet zich op een later tijdstip bij de rechter verantwoorden.