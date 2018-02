Pizzakoerier beroofd van portemonnee

We zijn op zoek naar getuigen. In het bijzonder naar de bestuurder van een BMW stationwagen, die tijdens de straatroof voorbij is gereden. Mogelijk zijn er ook mensen die de verdachten aan de hand van het signalement herkennen en weten waar zij op dit moment zijn. Meld u zich dan bij de politie via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 112 of het meldingsformulier van M (BVH 2018034557).