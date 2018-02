Vier mannen aangehouden voor bedreiging, mishandeling en diefstal

Het slachtoffer weet te vertellen dat er mensen hebben staan kijken naar de ruzie die rond 14.20 uur in de tuin bij de woning aan de Sterkenburg heeft plaatsgevonden. Met deze mensen willen wij graag spreken. Ook zijn wij op zoek naar personen die de Ford Ka van het slachtoffer naar de parkeerplaats aan de Zwanenburgseweg hebben zien rijden. Hebt u informatie? Meld u zich dan bij de politie via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 112 of het meldingsformulier van M (BVH 2018035301).