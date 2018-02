Arrestatie in onderzoek steekincident

Dankzij de adequate en alert reactie van een voorbijganger die het slachtoffer aantrof, konden de hulpdiensten snel in actie komen en de juiste hulp bieden. In spoedeisende situaties kun je bellen naar het landelijke alarmnummer 112 . Dat doe je als iemands leven in gevaar is, maar bijvoorbeeld ook bij een verkeersongeluk. Of als je getuige bent van een misdrijf of denkt dat iemand wil gaan inbreken. Bel dus 112 als elke seconde telt. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp. Bijvoorbeeld de brandweer, de politie of een ambulance