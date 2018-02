Automobilist met bijna 7 kilo henneptoppen opgepakt

We controleerden de 49-jarige automobilist uit Berlijn op de Barrier in Geldrop zaterdagmiddag rond 13.45 uur. Bij het openen van de kofferbak zagen we een grote big shopper staan en een koffer. Toen we deze openden bleken hier henneptoppen in te zitten. Het gaat in totaal om bijna 7 kilo. De hennep is in beslag genomen en de verdachte zit vast voor verder onderzoek.