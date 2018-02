Getuigenoproep zwaar gewonde fietser

Langbroekerdijk A

Rond 13.45 uur reed de oude man op een damesfiets vanaf een bruggetje, net buiten de bebouwde kom van Langbroek, de Langbroekerdijk A op waar hij in botsing kwam met een grijze personenauto. Hij viel daarbij hard op het asfalt en raakte zwaar gewond aan het hoofd. Hij is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Oproep

De politie heeft omstanders gesproken die de klap wel hoorden, maar helaas niet zelf zagen. Was u op zaterdag 10 februari rond 13.45 uur op de Langbroekerdijk A en heeft u dit ongeluk wel zien gebeuren? Dan komt de politie graag in contact via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via M-online.