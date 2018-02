Zaken in Bureau GLD van 14 februari

Nijmegen, poging overval tankstation

Op woensdagavond 27 december rond 20.50 uur proberen twee onbekende personen een tankstation aan de Hatertseweg te overvallen. Eén van de personen had een mes en droeg een wit masker. De andere overvaller bleef bij de ingang op de uitkijk staan. Uiteindelijk gaan de twee er zonder buit rennend vandoor in de richting van de Burgemeester Daleslaan. De overval en de twee onbekende personen zijn vastgelegd door bewakingscamera’s. De beelden van de overval worden in de uitzending getoond.

2017593049

Nijmegen, gewelddadige berovingen bij pinautomaat

Op oudjaarsavond, zondag 31 december rond 20.00 uur wordt een 51-jarige man beroofd bij een pinautomaat aan de Hatertseweg. Wanneer de man aan het pinnen is, komen twee onbekende personen op hem afgerend. Ze bedreigen hem met een vuurwapen en gaan er, na een korte worsteling, met het gepinde geld vandoor.

Op zaterdagavond 6 januari rond 21.00 uur wordt bij dezelfde pinautomaat aan de Hatertseweg een 66-jarige man beroofd door drie personen. Ook hier ontstaat een worsteling waarbij het slachtoffer wordt geslagen met een vuurwapen. Ook hier gaan de berovers er met het net gepinde geld vandoor.

Op vrijdagavond 2 februari rond 20.30 uur is het weer raak bij dezelfde pinautomaat. Een 26-jarige man wordt tijdens het pinnen met grof geweld beroofd door twee onbekende personen. Wanneer het slachtoffer al op de grond ligt wordt er nog op hem ingetrapt. Met de buit, een klein geldbedrag, gaan de twee onbekende personen er vandoor.

Alle berovingen zijn duidelijk op bewakingsbeelden vastgelegd. Deze beelden worden in de uitzending getoond.

2017599695 / 2018010225 / 2018052353

Nijmegen, poging overval Chinees afhaalcentrum

Op zaterdagavond rond 20.20 uur werd een Chinees afhaalcentrum aan de Molenweg in Nijmegen overvallen door een onbekende man. De man bedreigde met een mes het personeel en eiste geld. Uiteindelijk ging de man er zonder buit op een scooter vandoor. In de uitzending meerdere vragen en het signalement van de onbekende overvaller.

2018064004

Lichtenvoorde, inbraak cultureel centrum

Op vrijdagmorgen 29 december rond 02.30 uur breken twee onbekende personen in bij een cultureel centrum aan de Dijkstraat. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de twee de oegangsdeur forceren en zich de toegang verschaffen. Uiteindelijk gaan de twee er met contant geld vandoor. Beelden van de twee inbrekers worden in de uitzending getoond.

2017595910