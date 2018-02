Onderzoek ramkraak Oude Sluis - Getuigenoproep

Gekleurde jagershoeden

Het onderzoek naar de ramkraak is in volle gang. Zo is er sporenonderzoek verricht in de winkel en ook in de gestolen auto die gebruikt werd om de pui te rammen. Deze gestolen donkere Audi model S8 type Quattro is weer teruggegeven aan de eigenaar. Zijn voertuig werd tussen 31 januari 22.30 uur en 1 februari 07.45 uur gestolen vanaf de Gildstraat in Utrecht. Opvallend aan de auto waren drie jagershoeden die op de hoedenplank lagen. De hoeden, in de kleuren groen, oranje en roze, waren een opvallende kenmerk en mogelijk is daardoor de gestolen auto door iemand opgemerkt. De recherche vraagt getuigen die deze auto in de periode van de diefstal hebben gezien om zich te melden bij de politie.

Getuigenoproep!

Heeft u deze donkere Audi S8 Quattro met opvallend gekleurde jagershoeden op de hoedenplank zien staan of rijden tussen woensdag 31 januari 22.30 uur en vrijdag 2 februari 04.30 uur? Geef dit dan door aan de recherche via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.