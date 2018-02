Buurtbewoner vertrouwt het niet. Drie man aangehouden.

Melding 1:

Een buurtbewoner belde naar de meldkamer van de politie om te zeggen dat ze mannen zag lopen in haar tuin aan het Tutein Noltheniusplein in Purmerend.

De politie is snel naar deze straat gereden en zag dat er verderop in de straat was geprobeerd in te breken. Nog geen mannen gezien.

Tijd om de politiehelikopter te laten vliegen om mee te kijken naar mogelijke verdachten. Ook een Burgernet actie opgezet om de wijk op de hoogte te houden en te vragen alert te zijn.

Melding 2:

En daar reageerde een andere buurtbewoner weer op.

Die had de helikopter al gehoord en zag de burgernetmelding op zijn telefoon en keek naar buiten. Hij zag toen twee mannen uit een steeg komen op de Albert Schweitzerlaan. De bewoner kende de auto helemaal niet en vertrouwde het niet dus besloot de politie te bellen. En dat was maar goed ook!

De politie is naar de plek gereden en troffen drie mannen in een auto aan. Na controle bleek het dat de mannen inbrekerswerktuig bij zich hadden. Ze zijn aangehouden.

Of deze mannen ook iets te maken hebben met de eerdere meldingen met betrekking tot inbraken wordt uiteraard uitgezocht.

We kunnen nu nog niet zeggen met welke inbrekerswerktuigen de drie mannen zijn aangehouden, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Wel is het goed om te weten dat je in heel Purmerend geen gereedschap bij je mag hebben tussen 22.00 en 06.00 uur waarmee je zou kunnen inbreken.

De politie is voor meldingen van verdachte situaties vaak afhankelijk van burgers. We kunnen niet overal tegelijk zijn. Juist door die alerte burgers hebben we dit drietal aangehouden. Heeft u nou het vermoeden dat er een inbraak is gepleegd of ziet u iets verdachts bel 112.

