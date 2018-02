Getuigen gezocht van overval op pizzakoerier

Zondag rond 18.00 uur kwam de melding van de overval op de Palsterkamp binnen bij de meldkamer. De pizzabezorger, een jongen van 18 jaar, kwam aan bij het adres en zag twee jongens in zijn richting lopen. Opeens voelde hij een hard voorwerp in zijn rug en dacht een vuurwapen te zien bij de andere overvaller. De jongens vroegen om geld en de koerier gaf zijn eigen portemonnee. Ook pakten ze de pizza uit zijn handen en renden weg in de richting van de Schere. De jonge pizzabezorger is erg geschrokken en was behoorlijk van slag. Hij bleef gelukkig ongedeerd. De politie is een onderzoek gestart en hoopt dat getuigen zich melden.

Heeft u iets gezien?

Heeft u die avond rond 18.00 uur iets gezien of gehoord wat kan helpen om deze twee verdachten te pakken? Ze waren beiden rond de 1.80 m lang en licht getint. Allebei hadden ze een capuchon op en één van de jongens droeg een witte trui. Heeft u iets gezien of gehoord? Alle informatie is welkom. Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem wil blijven, bel dan met 0800-7000.