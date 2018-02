Politie zoekt daders overval pakketbezorger Rotterdam

Rond 12.45 uur overvielen drie mannen het slachtoffer op de Jan van Vuchtstraat in Rotterdam West. De mannen bedreigden het slachtoffer met een mes en bonden hem in zijn bezorgauto vast. Ze plunderden vervolgens de laadruimte en gingen er vervolgens met de buit in onbekende richting vandoor. Ze lieten de bezorger ongedeerd, maar geschrokken achter.



Iets gezien? Bel de politie

Zag u de overval gebeuren of heeft ervoor of erna u iets verdachts gezien? Help dan de politie de zaak op te lossen en bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.