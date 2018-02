Aangehouden na mishandeling

De man die mishandeld zou zijn heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook zijn getuigen van het incident gehoord. De aangever liep over straat toen hij, volgens eigen zeggen, ineens een klap kreeg van de verdachte. Door die klap viel de aangever tegen een ruit van een woning in de Bestevaerstraat aan. Die ruit brak en de aangever raakte lichtgewond. Hij heeft zich onder behandeling gesteld van een arts.

De politie werd na het incident gebeld en de verdachte is in zijn woning aangehouden. Mogelijk liggen eerdere woordenwisselingen over geluidsoverlast aan de basis van hetgeen er zondag gebeurd is. De verdachte is zondagavond gehoord over het feit. Na het afleggen van een verklaring is hij weer naar huis gestuurd.