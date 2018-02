Dronken stapper mishandelt beveiliger

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat hij door een collega naar de Peperstraat was geroepen omdat daar een carnavalsvierder buiten bewustzijn op de grond zou liggen. Ter plaatse bleek dat de bedoelde stapper inmiddels was opgestaan. Hij wilde de man even in afwachting van de ambulance tegen een muur zetten. Op dat moment haalde de stapper uit waarbij aangever hard tegen zijn linkeroor werd geslagen en zijn bril op de grond viel. Aan het bureau is bij de verdacht een ademanalyse afgenomen. Hij blies 785 ugl.