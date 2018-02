Lichtkleurige Alfa Romeo gezocht

De aanrijding vond plaats op zondag 11 februari 2018 rond 19.15 uur. De auto die vooraan in het rijtje auto’s reed betreft mogelijk een lichtkleurige Alfa Romeo 147 met een Nederlandse kentekenplaat. De politie is op zoek naar getuigen die ons meer kunnen vertellen over de aanrijding, of over de lichtkleurige Alfa. (Waar hoort deze thuis? Wie is de eigenaar?)

Als u informatie hebt kunt u die doorgeven via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Wanneer u uw informatie wilt vertellen zonder tussenkomst van de politie, gegarandeerd anoniem, dan kan dat via de website www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800-7000. Vermeld in alle gevallen graag registratienummer 2018-035446.