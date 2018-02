Man aangehouden voor vernielingen

Hulst - Bewoners van de Van Der Maelstedeweg in Hulst liggen rustig te slapen als zij in de nacht van zondag op maandag rond 00.45 uur wakker schrikken van, zoals ze het zelf omschrijven, ‘tumult’ in de straat. Ze kijken uit het raam en zien dat hun auto vernield wordt door een man die bij hen in de buurt woont. De man is met een voorwerp uit de tuin van de geschrokken bewoners op hun auto aan het slaan.