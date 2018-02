Man met gestolen goederen aangehouden

Zondag 11 februari 2018 werd omstreeks 00.40 uur melding gemaakt van een woninginbraak in de wijk Hoogvenne. Een van de bewoners ontdekte bij thuiskomst dat in het onderste raam van de voordeur ter hoogte van het slot een gat was gemaakt. Hierna kon de inbreker via handreiking de deur openen. Uit de woning was onder meer een tas en een iPhone gestolen.