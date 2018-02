Politieman raakt gewond door trap mogelijke drugsdealer

De bijrijder van de Litouwer, een 21-jarige Middelburger, had echter spullen bij zich waardoor de agenten vermoedden dat er mogelijk een drugsdeal gaande was. Hij droeg o.a. meerdere telefoons, een geldbedrag in kleine coupures en een ‘grinder’ om softdrugs mee te vermalen bij zich. Al die goederen zijn in beslag genomen door de politie. De agenten kondigden aan dat ze de twee mannen mee gingen nemen naar het bureau om daar een onderzoek aan/in hun kleding te kunnen doen. De man uit Litouwen liep netjes mee, de man uit Middelburg maakte wel aanstalten om mee te lopen, maar ging er vervolgens vandoor een brandgang in.

De agenten zetten de achtervolging meteen in en zagen de man ten val komen toen hij over een haagje een tuin in sprong. Een van de agenten sprong over hetzelfde haagje en toen hij neerkwam zag de Middelburger kans om hem met volle kracht tegen zijn bovenlichaam te trappen. De agent raakte hierdoor gewond. De 21-jarige man is vervolgens aangehouden. Op de plek waar hij werd aangehouden vonden de agenten een pakketje met een kleine hoeveelheid cocaïne. De agent die tegen zijn bovenlichaam is getrapt heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen en moet voorlopig rust houden. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling. De aangetroffen cocaïne is ook in beslag genomen.

De 21-jarige man uit Middelburg is overgebracht naar een cellencomplex waar hij maandag wordt gehoord. Hij wordt verdacht van het overtreden van de Opiumwet. Bij de man uit Litouwen werden geen verdovende middelen aangetroffen. Hij mocht na het onderzoek aan zijn kleding het bureau weer verlaten.