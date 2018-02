Vader en zoon misdragen zich en worden aangehouden

Een 26-jarige vrouw uit Breda deed aangifte van mishandeling. Zij vertelde dat zij zag dat op de Valdijk een groepje carnavalsvierders een onderling conflict had. Daarbij was een vrouw die riep dat ze benauwd was en pijn op de borst had. Aangeefster, die een medische achtergrond heeft, besloot naar de vrouw toe te lopen om haar te ondersteunen. Ze werd toen door een jongeman hard bij haar nek gepakt en geknepen. Hierop probeerden omstanders de knul onder bedwang te houden.