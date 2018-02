Man trapt peuter onderuit, getuigen gezocht

Het voorval gebeurde omstreeks 9 uur vanochtend. Een man, die kort daarvoor zijn fiets bij de Aldi stalde, trapte zonder enige aanleiding het kind in de rug. Het jongetje viel hierdoor op straat. Een getuige waarschuwde de hulpdiensten. Ambulancepersoneel heeft het kind ter plekke nagekeken. Hij heeft een lichte verwonding aan zijn rug. Moeder en zoon zijn erg geschrokken. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van dit incident.

De onbekende man fietste weg richting de Marie Koenenstraat/PC Hooftstraat. Er stonden meerdere mensen op deze locatie toen dit incident plaatsvond. Wij komen daarom graag alsnog in contact met andere getuigen van dit incident.

Signalement van de trappende man

Circa 50 jaar

Circa 1,75 mtr

Lichtgetinte huidskleur

Mager postuur

Donker kort haar, kalende kruin

Grote donkere ogen

Grote donkere wenkbrauwen

Bruin suède (ruimvallende) jas

Grauwige kleding met beige tinten

Vermoedelijk reed de man op een damesfiets

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of u vult onderstaand tipformulier in.