Van chocoladereep tot kassagreep; politie zoekt overvaller Ridderkerk

Maandag aan het begin van de middag stapte de man de boekhandel aan de Amerstraat binnen. Het leek alsof hij de chocoladereep wilde afrekenen, maar binnen enkele seconden stond hij naast de eigenaar van de zaak achter de toonbank. Hij hield iets in zijn hand waarmee hij naar de eigenaar wees. De eigenaar kon niet goed zien wat het was. Tegelijk deed de man een greep in de kassa.



Een getuige is de man nog achterna gegaan, maar heeft hem niet meer kunnen achterhalen. De politie is een zoektocht begonnen en heeft de hulp van het publiek ingeroepen via Burgernet. De politie doet onderzoek is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, bel 0900-8844 of laat uw tip achter op www.politie.nl.