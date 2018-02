Politie en tv-programma's

Meewerken aan programma’s kost capaciteit. Politiemedewerkers kunnen de tijd die ze aan een programma kwijt zijn niet steken in andere zaken. Daarom wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt om ergens wel of niet aan mee te werken. Dat bijvoorbeeld woordvoerder Ellie Lust meewerkt aan het Programma Ellie op patrouille is op persoonlijke titel. Daar liggen natuurlijk wel afspraken met de eenheidsleiding aan ten grondslag. Aan fictieve programma’s werken wij niet mee. Toch ziet u in fictieve series en films wel eens agenten opdraven. Dit zijn echter acteurs. De producenten van de show mogen gebruikmaken van het uniform of politievoertuigen. Dit loopt via door de politie gecontracteerde verhuurbedrijven, wat weer betekent dat niet iedereen het politielogo, kleding e.d. kan gebruiken.