26 jarige man overlijdt na aanrijding

Rond 18.45 uur kwam er een melding van een aanrijding op de Betenlaan. Een bestelbus reed in de richting van Winssen en reed door nog onbekende reden een voetganger aan. Een traumaheli werd opgeroepen en het slachtoffer is door omstanders nog geprobeerd te reanimeren. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek later aan zijn verwondingen. De bestuurder van de bestelbus is meegenomen naar het bureau om een verklaring af te leggen.

De Verkeersongevallendienst van de politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de aard van dit ongeval.

2018066794 SP