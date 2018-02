Hennepkwekerijen; vier aanhoudingen verricht.

In het pand vond de politie ongeveer 270 planten.

In de woning waren op dit moment drie mannen aanwezig. Deze zijn alle drie aangehouden. Het gaat om een 17-jarige man uit Almere, een 30-jarige man uit Alkmaar en een 20-jarige man uit Oudkarspel.

Na nader onderzoek bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom.

De politie nam de hennep en de apparatuur in beslag.

En dezelfde middag rond 15.30 uur trof de politie nog een hennepplantage aan. Dit keer door een melding van Liander. Toen er werd aangebeld bij het pand op de Waalstraat werd er niet open gedaan. De man die binnen zat besloot de spat te nemen en sprong vanaf het balkon naar beneden. De vluchtpoging was van korte duur want kort hierop is de 39-jarige man uit Alkmaar aangehouden. In de woning werden 162 planten aangetroffen.

2018027714/ 2018027926