Anoniem melden werkt!

Via Meld Misdaad Anoniem kwamen bij de Politie Den Haag het afgelopen jaar 1358 meldingen binnen. Over softdrugs (512) en harddrugs (329) kwamen de meeste meldingen binnen. In onder meer Leiden, Pijnacker, Leiderdorp en Zoetermeer werden na tips via M hennepkwekerijen opgerold waarbij bijna 14.000 hennepplanten werden aangetroffen. De planten zijn vernietigd. Ook over mishandeling (63), illegale prostitutie (34) en moord- en doodslag (30) werd bij M melding gedaan.