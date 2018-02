Drie veroordeelden aangehouden

Het team hield de eerste verdachte, ,een 43-jarige Colombiaanse vrouw, maandag 12 februari aan. De vrouw was in 2013 veroordeeld voor het witwassen van geld. Zij kreeg hiervoor een geldboete, maar betaalde deze nooit. Het EVA-team kreeg het verzoek de vrouw op te sporen en aan te houden. Na een zoektocht hield het team de vrouw aan in een woning in Den Haag. De vrouw moet een gevangenisstraf van 540 dagen uitzitten.



Het EVA-team hield ook een 23-jarige Hagenaar aan. Hij moest nog een straf van 71 dagen moest uitzitten wegens veroordeling voor de Opiumwet in 2016. Agente hielden de man op 14 december 2017 al aan. De man maakte echter bezwaar tegen zijn opgelegde straf, die hij in vrijheid mocht afwachten. Het EVA-team hield dinsdagochtend 13 februari de Hagenaar alsnog in Den Haag aan voor het uitzitten van de gevangenisstraf van 71 dagen.



Op dezelfde dinsdagochtend, dinsdag 13 februari, hield het EVA-team een 25-jarige Hagenaar aan die zich aan zijn gevangenisstraf van 71 dagen onttrokken had. De man was veroordeeld voor oplichting, stalking en fraude. Het team spoorde de man in Den Haag op en hield hem aan. De man zal nu alsnog zijn resterende gevangenisstraf van 71 dagen moeten uitzitten.