Hagenaar aangehouden voor hacken social media

Identiteitsfraude is het opzettelijk misbruiken van identificatiemiddelen zoals persoonsgegevens of identiteitspapieren met de bedoeling daarmee een strafbaar feit te plegen. Opzettelijk misbruik kan ook digitaal, bijvoorbeeld door uw inloggegevens of pincode te gebruiken. Bent u slachtoffer van identiteitsfraude? Dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Doe daarom altijd aangifte bij de politie!



De politie adviseert ook om wachtwoorden, pincodes, DigiD en dergelijke regelmatig te wijzigen. Houd ze voor uzelf. Als u vermoedt dat iemand anders een wachtwoord kan weten, verander het dan, ook als u deze persoon vertrouwt. Relaties kunnen veranderen. In conflictsituaties kunnen mensen rare dingen doen, ook met uw inloggegevens.



Lees hier meer over identiteitsfraude