Vrouw overvallen in woning, politie zoekt getuigen

Even voor 19.30 uur was de 59-jarige bewoonster naar de ondergrondse container op de hoek van de straat gelopen om iets weg te gooien. De vrouw liep daarna terug naar de flat en opende de voordeur van het portiek. Op dat moment liepen drie gemaskerde mannen met haar mee het portiek in en bedreigden haar met een vuurwapen. De vrouw werd gemaand naar haar woning te gaan waar de mannen even later haar handtas afpakten. De mannen gingen er vervolgens vandoor met enkele goederen uit de woning.



De recherche verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844. Mogelijk hebben de mannen al in de buurt gestaan toen de vrouw naar de ondergrondse container liep. De mannen hadden de volgende signalementen:



man 1

lang

slank postuur

donkerblauwe spijkerbroek

zwarte jas

witte sportschoenen



man 2

kort

dik postuur

lichte spijkerbroek

zwarte jas

zwarte sportschoenen met witte zolen



man 3

ongeveer 1.80 m

normaal postuur

zwarte spijkerbroek

zwarte jas

witte sportschoenen met rode opdruk