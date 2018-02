Whatsapptiplijn voor zaken in Team West

De tips via de Whatsapptiplijn komen binnen bij de meldkamer van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Daar worden ze meteen gelezen, zo nodig beantwoord en doorgestuurd naar het rechercheteam dat de zaak in onderzoek heeft. Het nummer is alleen bestemd voor het geven van tips, niet voor andere politiezaken, zo wordt in Team West benadrukt.

Getuige gezocht in onderzoek naar de moord op Ahmad Mola Nissi

In de uitzending van vanavond vragen we opnieuw aandacht voor de zaak van Iraniër Ahmad Mola Nissi die op 8 november 2017 werd doodgeschoten in de Jan van Riebeekstraat. We laten bewegende beelden zien van een getuige, in de hoop dat deze zich meldt of iemand die de getuige herkent. De zaak komt vanavond ook in Opsporing Verzocht aan bod.

Verder komen in Team West aan bod:

Brandstichting | Leiden

In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 december afgelopen jaar is op een parkeerterrein in de Stevenshof een aantal brommers, auto’s en motoren het doelwit van een onbekende brandstichter. Camerabeelden laten een man zien die zich die nacht verdacht ophoudt tussen en achter de auto’s op het parkeerterrein. Ook is te zien dat waar de man stond, brand ontstaat achter een geparkeerde auto.

Straatroof | Den Haag

Op 23 juni 2017 omstreeks 20.15 uur leent een behulpzame mevrouw op de Elandstraat haar mobiele telefoon aan een onbekende man. De man wil er met deze telefoon vandoor gaan. Het slachtoffer begint hard te schreeuwen en met behulp van omstanders weet zij haar mobieltje terug te krijgen. In de uitzending worden er een foto getoond van deze onbekende man.

Vermissing | Leiden

Vanaf maandagnacht 29 januari wordt de 55-jarige Cezary Piotr Jankowy, beter bekend als Peter, vermist. Hij wordt voor het laatst gezien als hij zijn flatwoning aan de Arendhorst verlaat. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Van de vermiste Peter wordt er een foto getoond.

Diefstal van pinpas | Alphen aan den Rijn

Uit de portemonnee van een oudere dame wordt op 28 november vorig jaar in winkelcentrum De Aardhof een pinpas gestolen. In de uitzending tonen camerabeelden een man die met de weggenomen pinpas betaalt in de Jumbo supermarkt. Ook koopt deze man voor ruim 2400 euro aan toto loten.

