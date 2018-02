Getuigen brandstichting gezocht

De brand brak rond 01.15 uur uit in het gebouw waar meerdere bedrijven zijn gevestigd. Bijna twee uur later was de brand onder controle. Het vuur verwoestte de gehele bovenverdieping van het pand. Een naastliggende kooikarperkwekerij liep tevens flinke schade op.

Brandstichting

Uit getuigenverklaringen komt naar voren dat er kort na het ontstaan van de brand, drie mannen zijn weggerend. Deze mannen zouden mogelijk op een ladder zijn geklommen en iets naar binnen hebben gegooid. De ladder werd inderdaad gevonden. Ook stelden medewerkers van de Forensische Opsporing diverse andere sporen veilig in het pand.

De politie is op zoek naar meer informatie. Wie heeft er in de nacht van 11 op 12 februari iets gezien van de brandstichting? Waar zijn de mannen naartoe gevlucht of wie weet meer over de achtergronden? Bel het onderzoeksteam via 0900-8844 en geef uw informatie door. Of verstuur uw tips via onderstaande tipformulier. Anoniem kan ook via 0800-7000.