Inval op juiste moment; de cocaïne stond te pruttelen

Na een aangifte van diefstal met geweld, vermoedelijk vanwege een geldschuld, startten rechercheurs een onderzoek. Dat onderzoek leidde de politie naar een pand aan de Entrepotstraat. Het politieteam hield het pand de bewuste dinsdag in de gaten en zat zodoende vlak in de buurt bij de verkoop van verdovende middelen aan een klant. De 62-jarige Rotterdammer mocht het goedje meteen weer inleveren en is aangehouden. De politie ging daarna het pand binnen en hield drie mannen aan. Ze kwamen op het juiste moment; de cocaïne had net het kookpunt bereikt in een pollepel. Dat het een dealpand betrof was overduidelijk: er lagen op meerdere plaatsen verdovende middelen. Hert ging om in totaal 39,1 gram cocaïne, 1880 euro aan contanten en wat hasj. Alles is inbeslaggenomen.

Van de in het pand aangehouden mannen (18, 19 en 23 jaar oud) zitten er twee nog vast en is eentje vanwege persoonlijke omstandigheden door de rechter-commissaris op vrije voeten gesteld. Ook de koper is weer op vrije voeten.