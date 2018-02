Politie zoekt drie woningovervallers

Maandagavond rond kwart voor tien hoorde de 63-jarige bewoner geklop op de voordeur en deed deze open. De verdachten stormden naar binnen. Twee doorzochten het pand en de derde duwde het slachtoffer de kamer in. Ook sloeg hij de 63-jarige man. Hij gaf vervolgens geld aan de overvallers waarop zij er vandoor gingen in de richting van de Lange Hilleweg.

Getuigen gezocht

De drie overvallers zijn ongeveer 22 jaar en ze droegen zwarte kleding. Getuigen die iets gezien hebben kunnen hun informatie doorgeven via onderstaand tipformulier of via het telefoonnummer 0900-8844.