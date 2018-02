Door anonieme melding xtc, horloges en Porsche van straat

Jij kent de dader, maar de dader kent jou ook? Je hebt informatie over ernstige misdaad, maar er kunnen redenen zijn waarom je niet naar de politie kan of durft. Een lastig dilemma. Hiervoor biedt Meld Misdaad Anoniem een vangnet.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij M. terecht. Via telefoonnummer 0800-7000.