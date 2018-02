Overvaller op heterdaad aangehouden

Maandagmiddag rond 15.30 uur vond een poging tot overval plaats op een winkel aan de Roselaar. De dader bedreigde een medewerker met een mes. Hierop werd een interne alarmknop ingedrukt, waarna enkele andere medewerkers onmiddellijk in actie kwamen. De dader koos eieren voor zijn geld en vluchtte zonder buit. De politie onderzoekt of de jongeman ook bij dit incident betrokken is.