Opsporing Verzocht: dubbele liquidatie

Toen de 25-jarige Lindomar Elizabeth en de 26-jarige Gilbert Henrietta uit Rotterdam die woensdagavond op de Rhijnauwensingel in hun auto zaten, passeerde een zwarte Audi station hen. Vanuit deze wagen werd op de auto van de Rotterdammers geschoten. De twee overleden ter plekke aan hun verwondingen.

De Audi van de daders bleek gestolen te zijn in Rotterdam-Ommoord. Deze vluchtauto werd na de liquidaties in brand gestoken op de Kruisweg in Ridderkerk.

De politie heeft meerdere onderzoeksvragen en stelt die onder meer in de uitzending van het televisieprogramma.

Verder in de uitzending

Deze liquidaties vormen niet het enige onderwerp in Opsporing Verzocht. Een overzicht van alle zaken in de uitzending:

- Amsterdam: de dood van Ali Kaynak

- Amsterdam: de dood van Hakan Aradas

- Hapert: overval

- Houten: pinnen met gestolen bankpas na babbeltruc

- Kampen: inbrekers met gestolen sieraden aangehouden

- Rotterdam/Beverwaard: dubbele liquidatie

- Rotterdam: gewapende overval op een kapper

- Vianen: woninginbraak en pinnen met gestolen pas

Uiteraard wordt er een terugkoppeling gegeven van de zaken uit de vorige uitzending.

Uitzending

Opsporing Verzocht is elke dinsdag van 21.20 uur tot 22.05 uur te zien op NPO 1. Woensdag 14 februari rond 12.00 uur is de herhaling op NPO 2.

Online tippen

Online tippen kan via politie.nl/opsporingverzocht. Als u op een zaak klikt, komt u uit bij het online tipformulier van de politie. Uw tip wordt direct naar de mailbox van het onderzoeksteam verstuurd.