Politie onderzoekt dood 56-jarige man Heeg

De politie startte direct een onderzoek. Ondanks technisch en tactisch onderzoek kon de doodsoorzaak nog niet achterhaald worden. Ook sectie door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en voorlopige sporenonderzoek gaven nog geen uitsluitsel. Er is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart. Een dergelijk team bestaat uit meerdere politiemensen en wordt ingezet bij zwaardere en complexere rechercheonderzoeken. Het onderzoeksteam houdt alle scenario’s open.



Heeft u meer informatie voor de politie over de dood van de 56-jarige? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000