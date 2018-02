Drie verdachten aangehouden voor handel in hennep

Het onderzoek werd in juni 2017 opgestart naar aanleiding van een melding over een mogelijke kwekerij in een pand aan de Baudartiusstraat in Zutphen. Hier werd een recentelijk ontmantelde kwekerij van ca. 200 planten aangetroffen waarvoor de stroom illegaal van het net werd afgetapt.

Gedurende het onderzoek werden meerdere kwekerijen en stekkerijen ontmanteld. Hierbij werden ruim 160 moederplanten en 4650 hennepstekken in beslag genomen. Daarnaast werden contant geld, een vuur- en stroomstootwapen in beslag genomen. De drie verdachten werd ingesloten op het bureau. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

2016492731/2017076191/2018048510/2018048452 (JT)