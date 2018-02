Aanrijding met bromfietser

Rond 23.05 uur reed een 21-jarige inwoner van Amersfoort met zijn personenauto over de Ringweg-Koppel in de richting van de Meridiaan. Op de kruising met de Holkerweg stak er plotseling een bromfietser de kruising over en was een aanrijding het gevolg. De bestuurder van de bromfietser, een 17-jarige Amersfoorter, raakte ernstig gewond en was niet aanspreekbaar. In verband met zijn ernstige situatie werd de traumahelikopter gewaarschuwd die ondersteuning verleende aan het ambulancepersoneel. Na stabilisatie van de gewonde werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Het tactisch verkeersteam kwam ter plaatse en hoorde meerdere getuigen. Het onderzoek naar de toedracht wordt door deze specialisten voortgezet.