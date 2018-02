Gewonden en aanhoudingen bij geweldsincident

Rond 23.10 uur kwam een melding van een conflict in de Emmastraat, waarbij meerdere personen gewond zouden zijn. Agenten gingen erheen en troffen drie gewonde mannen aan. Een al langer lopend zakelijk conflict tussen de mannen escaleerde dinsdagavond 13 februari, waarbij één van hen met een voorwerp op zijn hoofd werd geslagen. Ook de andere mannen liepen letsel op; de één had verwondingen aan zijn hoofd en hand en de ander aan zijn schouder. Alle drie zijn meegenomen naar een ziekenhuis, waar zij werden behandeld aan hun verwondingen. De mannen, 24 en 42 jaar uit Hilversum en 48 jaar uit Ede, werden aangehouden en zullen worden verhoord als hun gezondheid dat toelaat. De recherche heeft de zaak in onderzoek, waarbij onder andere sporen worden onderzocht.

Er kwamen al langere tijd berichten van onrust in de Emmastraat, maar nog niet eerder kwam het tot een lijfelijk conflict van deze aard. De politie is de afgelopen tijd meerdere malen in gesprek geweest met de betrokkenen, wat helaas het geweldsincident van dinsdagavond niet kon voorkomen.