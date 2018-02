Inbreker aangehouden na tips buurtbewoners

Hij wordt verdacht van een inbraakpoging. Alerte buurtbewoners zagen een man lopen, die met een zaklamp liep te schijnen, omdat ze dat niet vertrouwden werd de politie gebeld. Agenten zagen even later een man in de omgeving lopen die aan het signalement voldeed. Ook werden in de buurt spullen aangetroffen, die mogelijk van een inbraak afkomstig zijn.

De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.