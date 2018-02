Hagenaar (19) aangehouden na uitzending Team West

De trambestuurster sprak de man op zondagavond 28 januari omstreeks 22:30 uur aan in tram 9 op de Melis Stokelaan bij de halte Anna Bijnslaan omdat hij met een vriend een penetrante henneplucht door de tram verspreidde. De man spuugde haar in het gezicht en sloeg haar meerdere malen in haar gezicht. De verdachte en zijn vriend gingen ervandoor in de richting van de kruising van de Moerweg met de Melis Stokelaan. De gewaarschuwde politie hield kort daarna een persoon aan, maar die bleek niets met de zaak te maken te hebben.



In het regionale opsporingsprogramma Team West, op TV West, vroeg de politie dinsdag 30 januari aandacht voor de mishandeling en werden er beelden getoond van de verdachte. Na de uitzending kwamen meerdere tips binnen over de identiteit van de verdachte. De recherche onderzocht de tips en kreeg toestemming van een officier van justitie om de verdachte aan te houden. De verdachte zit vast aan het politiebureau en wordt gehoord.