Man (46) aangehouden na mishandeling ambulancepersoneel

Toen agenten bij de woning arriveerden vertelde een ambulancebroeder hen dat een man in de woning hem meerdere malen schopte. Hierop hielden agenten een 46-jarige aan. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol. Bij een alcoholtest aan het politiebureau blies hij 730 ugl, de limiet is 220 ugl. De ambulancebroeder deed aangifte van de mishandeling. Nadat rechercheurs met de verdachte spraken, werd hij in vrijheid gesteld. Er wordt proces-verbaal tegen de verdachte opgemaakt.



Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Ook als er aanwijzingen zijn dat het geweld is gepleegd onder invloed van alcohol of drugs, kunnen verdachten zwaardere straffen krijgen.