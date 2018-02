Drietal aanhoudingen na beroving

Het slachtoffer liet de twee ‘kopers’ binnen in de woning. Toen een van hen de telefoon in zijn handen kreeg en wilde vluchten, probeerde het slachtoffer hem tegen houden. Hierbij liep de Zoetermeerder klappen op. De twee vluchtten vervolgens de woning uit.



Het slachtoffer belde na de beroving de politie en gaf daarbij direct goede signalementen van de twee mannen en hun vluchtauto door. Agenten hielden in de omgeving een auto staande en daarbij drie verdachten aan, twee voldeden aan het opgegeven signalement. Het slachtoffer deed aangifte van de gewelddadige beroving. De drie zitten op dit moment vast. De politie zoekt nog naar getuigen die de drie in de omgeving van het Sumatra hebben gezien. Bel dan met 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.



Signalementen

Verdachte I was donker getint, ongeveer 2 meter lang en hij droeg een zwarte jas met een donkere trainingsbroek. Verdachte II was donker getint en kleiner dan de andere verdachte. Hij droeg een zwarte jas met een zwarte trainingsbroek.